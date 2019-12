A Tiki Taka si parla della Juventus e della forza della sua rosa. Wanda Nara è intervenuta nel discorso per dire la sua in merito: «Posso dire una cosa? A volte non hai bisogno di prendere uno più forte. Ad esempio il PSG non ha preso uno più forte, ha preso un calciatore che è andato benissimo con giocatori più forti, ha preso Icardi».

(fonte: Tiki Taka)