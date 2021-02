MD – Non solo il Barça, anche Psg e Inter si uniscono alla corsa per Wijnaldum

Il centrocampista del Liverpool è in scadenza di contratto, sulle sue tracce si è messa anche l'Inter ma c'è la concorrenza delle big

Il futuro di Wijnaldum è ancora tutto da decidere. Il centrocampista del Liverpool è in scadenza di contratto e non sembra avere intenzione di rinnovare coi Reds, nonostante le trattative. Sulle sue tracce c'è da tempo il Barcellona, ma secondo il Mundo Deportivo si sarebbero unite alla corsa anche Inter e Psg. Il club nerazzurro è interessato a ingaggiare il centrocampista olandese a parametro zero, ma c'è da vincere l'alta concorrenza delle big.