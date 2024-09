Per noi si tratta di imparare le lezioni di quei 20 minuti. Prima del loro quarto gol nel finale pensavo che fossimo sulla buona strada per tornare in carreggiata, perché stavamo facendo molte cose positive. Adesso ci sediamo e riflettiamo, ci saranno alcune lezioni chiare e ovvie per i ragazzi in termini di gestione del gioco. Quindi sì, c'è molto di cui essere delusi, ma ci sono anche stati molti aspetti positivi dai queli ripartire".