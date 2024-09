Winter: “Complimenti a Inzaghi, sta facendo bene. Ronaldo? Era incredibile”

Aron Winter, ex centrocampista olandese dell'Inter, a margine di un evento svoltosi a Dubai ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset della squadra allenata da Simone Inzaghi: "Sono contento per lui, voglio fargli grandi complimenti perché come allenatore sta facendo bene. Gestisce la squadra veramente bene, sfrutta le qualità dei giocatori che sono in rosa. Sta facendo bene".