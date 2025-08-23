Women’s Cup, l’Inter batte il Genoa all’esordio. Piovani: “Ho visto lo spirito giusto”

“Abbiamo fatto benissimo fino all'87', c'è stata una prevalenza di possesso palla incredibile da parte nostra", ha detto Piovani

Matteo Pifferi Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 18:46)

Esordio positivo per l'Inter Women nella Serie A Women's Cup. La squadra di Piovani ha chiuso la prima giornata con il successo per 2-1 in casa del Genoa grazie ai gol di Bartoli e Bugeja in una partita mai in dubbio giocata con grande personalità. Il commento di coach Piovanial termine della sfida:

“Abbiamo fatto benissimo fino all'87', c'è stata una prevalenza di possesso palla incredibile da parte nostra. La squadra è stata brava a sbloccare la partita poi siamo andati sul 2-0. Nel secondo tempo potevamo essere un po' più lucidi ma oggi avevamo solo Bugeja come prima punta perchè Polli volevamo preservarla per la gara di Champions di mercoledì. Le ragazze hanno interpretato benissimo la partita, adesso cerchiamo di recuperare.

Quest'anno abbiamo alzato l'asticella anche nelle amichevoli per partire al meglio quindi questa vittoria ci gratifica anche se dobbiamo continuare a lavorare sodo perchè non abbiamo ancora fatto nulla: è importante mantenere questo spirito.

La Champions? Per la prima volta affrontiamo questa competizione che ci siamo meritati sul campo la scorsa stagione, dovremmo affrontarla con le unghie e con i denti. Essendo il primo anno dovremmo adattarci ma essere veloci a farlo ci permetterà di avere maggiori possibilità di fare bene. ”

(Inter.it)