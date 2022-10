Youth League, i convocati di Chivu per Inter-Barcellona: prima chiamata per Zefi

Giornata di Youth League per l'Inter di Cristian Chivu: la Primavera nerazzurra affronta questo pomeriggio i coetanei del Barcellona. Novità nella lista dei convocati: prima chiamata in assoluto con l'Under 19 interista per Kevin Zefi, mentre non ci saranno Botis, Zanotti e soprattutto Carboni, che saranno a disposizione della Prima Squadra questa sera.