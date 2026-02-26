FC Inter 1908
Youth League, ecco data e orario del quarto di finale tra Inter e Benfica

Youth League, ecco data e orario del quarto di finale tra Inter e Benfica - immagine 1
La squadra di Carbone sfiderà il Benfica nei quarti di finale al KONAMI Football Centre in gara unica il 18 marzo alle ore 16
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Dopo aver eliminato il Betis negli ottavi di finale l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26: la squadra di Carbone sfiderà il Benfica nei quarti di finale al KONAMI Football Centre in gara unica il 18 marzo alle ore 16.

Youth League, ecco data e orario del quarto di finale tra Inter e Benfica- immagine 2
Getty

QUARTI DI FINALE

—  

INTER-Benfica Club Brugge - Atletico Madrid Real Madrid - Sporting Villarreal - PSG

DATE PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA

—  

Quarti di finale: 17/18 marzo Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon) Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)

