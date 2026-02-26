Dopo aver eliminato il Betis negli ottavi di finale l'Inter U20 prosegue il suo percorso nella UEFA Youth League 2025/26: la squadra di Carbone sfiderà il Benfica nei quarti di finale al KONAMI Football Centre in gara unica il 18 marzo alle ore 16.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Youth League, ecco data e orario del quarto di finale tra Inter e Benfica
ultimora
Youth League, ecco data e orario del quarto di finale tra Inter e Benfica
La squadra di Carbone sfiderà il Benfica nei quarti di finale al KONAMI Football Centre in gara unica il 18 marzo alle ore 16
QUARTI DI FINALE—
INTER-Benfica Club Brugge - Atletico Madrid Real Madrid - Sporting Villarreal - PSG
DATE PARTITE A ELIMINAZIONE DIRETTA—
Quarti di finale: 17/18 marzo Semifinali: 17 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon) Finale: 20 aprile (Colovray Sports Centre, Nyon)
© RIPRODUZIONE RISERVATA