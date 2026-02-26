La stagione deve ancora concludersi, ma lo staff dell'Inter sta già programmando quella che sarà la prossima annata, a cominciare dal ritiro estivo: e arriva subito un cambiamento importante.
FCIN1908 / Inter, si cambia: in estate si tornerà a svolgere un pezzo di ritiro in…
La stagione deve ancora concludersi, ma lo staff dell'Inter sta già programmando quella che sarà la prossima annata
Come raccolto da FcInter1908, infatti, il club nerazzurro riprenderà un'abitudine che ha lasciato da diversi anni: una parte del ritiro, infatti, verrà svolta in montagna. Da capire ancora la sede.
