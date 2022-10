Youth League – Inter, i convocati di Chivu per la gara con il Viktoria Plzen

La Primavera nerazzurra, dopo aver conquistato il primo successo in campionato, cerca i 3 punti anche in Europe

Giornata di Youth League per l'Inter di Chivu: la Primavera nerazzurra, dopo aver finalmente conquistato la prima vittoria in campionato, ospitano allo stadio Breda di Sesto San Giovanni il Viktoria Plzen. Tra i convocati tornano Valentin Carboni e Botis, lasciato libero dalla Prima Squadra, così come Zanotti e Fontanarosa. L'Inter, seconda nel girone C a pari merito proprio con i cechi, cerca i 3 punti che la avvicinerebbero quanto meno al secondo posto.