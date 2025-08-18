Attraverso il proprio profilo Instagram, Nicola Zalewski, esterno passato dall'Inter all'Atalanta, ha voluto salutare così i tifosi nerazzurri

Attraverso il proprio profilo Instagram, Nicola Zalewski, esterno passato dall'Inter all'Atalanta, ha voluto salutare così i tifosi nerazzurri: "Può una città, uno spogliatoio, un gruppo, diventare la tua casa in poco più di 6 mesi? Si. Milano per me è stato questo. L’Inter per me è stato questo.