Attraverso il proprio profilo Instagram, Nicola Zalewski, esterno passato dall'Inter all'Atalanta, ha voluto salutare così i tifosi nerazzurri: "Può una città, uno spogliatoio, un gruppo, diventare la tua casa in poco più di 6 mesi? Si. Milano per me è stato questo. L’Inter per me è stato questo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zalewski: “Inter diventata casa in 6 mesi: non puoi raccontarla a parole, va vissuta”
ultimora
Zalewski: “Inter diventata casa in 6 mesi: non puoi raccontarla a parole, va vissuta”
Attraverso il proprio profilo Instagram, Nicola Zalewski, esterno passato dall'Inter all'Atalanta, ha voluto salutare così i tifosi nerazzurri
Dall’accoglienza nei primi minuti, all’inserimento, alla disponibilità di ogni compagno, alla premura del capitano. L’Inter non si può raccontare a parole. Va vissuta Grazie a tutti, ho dato il massimo in ogni minuto giocato, in ogni allenamento. Sempre. Inizia per me una nuova sfida, Ciao nerazzurri. Grazie di tutto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA