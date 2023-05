Zanetti: “City da rispettare, favorito per tutti, ma Inter ha carte in regola”

Il vice presidente ha parlato della gara del 10 giugno e ha risposto a chi dà la squadra di Inzaghi sconfitta in partenza

In Argentina sono state riprese le parole di Zanetti su Messi, su Lautaro, su Valentin Carboni e anche quelle sulla finale dell'Inter contro il City. Il vice presidente nerazzurro - come riporta El Grafico dall'intervista di Tyc Sports - ha parlato anche della partita del 10 giugno, la finale di Istanbul.

«Tutti pensano che il City sia la squadra favorita, ma l'Inter ha le carte in regola per farcela. Loro sono una squadra da rispettare, ma se siamo arrivati ​​in finale è perché abbiamo avuto dei meriti. In una gara secca può succedere di tutto e cercheremo di contrastare la loro forza», ha detto l'ex capitano.