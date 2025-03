Vita da dirigente

Sul suo ruolo da vice presidente Javier ha detto: «Il calcio è cambiato, ed è cambiata anche la gestione di una società. Se da un lato sono mutate le visioni di questo sport, l'unica cosa che non può e non deve cambiare sono i valori di un club. Questo è fondamentale. Non volevo e non voglio essere un dirigente soltanto legato alla parte sportiva, ma una risorsa per la società», ha spiegato, come riporta Pordenone Today.