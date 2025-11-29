FC Inter 1908
Zanetti fa la sua top 10 di attaccanti Inter: Milito sopra Eto’o! Ibra, Vieri, Ronaldo…

La top 10 di attaccanti con cui ha giocato Javier Zanetti con la maglia dell'Inter: Milito sopra Eto'! Ecco chi c'è in vetta
La top 10 di attaccanti con cui ha giocato Javier Zanetti con la maglia dell'Inter. Ecco la personalissima classifica dell'ex capitano nerazzurro, ora vice presidente del club, realizzata sul canale YouTube di FantaLab.

Prima fascia: Ronaldo

Seconda fascia: Baggio e Milito

Terza fascia: Eto'o, Adriano e Ibrahimovic

Quarta fascia: Recoba, Batistuta, Crespo e Vieri.

Questa la piramide composta dall'argentino, non poteva che esserci Ronaldo il Fenomeno in vetta.

