La top 10 di attaccanti con cui ha giocato Javier Zanetti con la maglia dell'Inter. Ecco la personalissima classifica dell'ex capitano nerazzurro, ora vice presidente del club, realizzata sul canale YouTube di FantaLab.
Zanetti fa la sua top 10 di attaccanti Inter: Milito sopra Eto’o! Ibra, Vieri, Ronaldo…
La top 10 di attaccanti con cui ha giocato Javier Zanetti con la maglia dell'Inter: Milito sopra Eto'! Ecco chi c'è in vetta
Prima fascia: Ronaldo
Seconda fascia: Baggio e Milito
Terza fascia: Eto'o, Adriano e Ibrahimovic
Quarta fascia: Recoba, Batistuta, Crespo e Vieri.
Questa la piramide composta dall'argentino, non poteva che esserci Ronaldo il Fenomeno in vetta.
