Dal Financial Time Business of Football Summit di Londra arrivano le parole di Fausto Zanetton, amministratore delegato di Tifosy Capital & Advisory, una società di consulenza specializzata nel campo della finanza sportiva e tra i consiglieri del CdA dell'Inter. Nel suo intervento ha parlato proprio della nuova proprietà e dell'Inter: «Oaktree? Non posso parlare molto per conto loro. Abbiamo un presidente fantastico, Giuseppe Marotta, ha un curriculum straordinario nel fare bene le cose come competere per lo Scudetto o per la Champions League».