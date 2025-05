«Mi ero recato negli spogliatoi delle squadre per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e salutare i giocatori della mia ex squadra, senza alcun astio o risentimento, né aspettandomi di riceverlo. Purtroppo, al mio ingresso nello spogliatoio ho incontrato (in particolare da parte di alcuni) un'accoglienza tanto ostile quanto immotivata. Malgrado questo, ribadisco come non vi sia stato alcun comportamento fisicamente aggressivo da parte mia».