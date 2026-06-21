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Inter, non solo gli italiani: Zarate convocato dalla Spagna per l’Europeo U19

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Il centrocampista nerazzurro parteciperà al torneo continentale giovanile che si terrà tra pochi giorni in Galles
Fabio Alampi Redattore 

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Ci sarà tanta Inter all'Europeo U19, che prenderà il via tra pochi giorni in Galles. Oltre al contingente dell'Italia (che prevederà Cocchi, Iddrissou, Mosconi e Marello) ci saranno anche degli stranieri che indossano la maglia nerazzurra. È il caso di Dilan Zarate, centrocampista classe 2007 che è stato ufficialmente convocato dalla Spagna.

Inter, non solo gli italiani: Zarate convocato dalla Spagna per l’Europeo U19- immagine 2
Getty Images

La lista dei convocati:

Portieri: Manuel González Pallarés (Real Betis), Javier Navarro (Real Madrid), Pau Polo (Villarreal)*.

Difensori: Jesús Fortea (Real Madrid), Buba Sangaré (Elche), Mario Rivas (Real Madrid), Anxo Rodriguez (Celta Vigo), Jorge Salinas (Racing Santander), Andrés Cuenca (Sporting Gijon), Diego Aguado (Real Madrid).

Centrocampisti: Xavi Espart (Barcelona), Dilan Zarate (Inter), Thiago Pitarch (Real Madrid), Quim Junyent (Barcellona), Andrés Antañón (Celta Vigo).

Attaccanti: Daniel Yáñez (Real Madrid), José Ángel Gaitán 'Joselillo' (Villarreal), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), José Antonio Morante (Real Betis), Sergio Esteban (Atletico Madrid), Hugo López (Villarreal).

* convocato come riserva

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