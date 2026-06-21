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Inter, non solo gli italiani: Zarate convocato dalla Spagna per l’Europeo U19
Ci sarà tanta Inter all'Europeo U19, che prenderà il via tra pochi giorni in Galles. Oltre al contingente dell'Italia (che prevederà Cocchi, Iddrissou, Mosconi e Marello) ci saranno anche degli stranieri che indossano la maglia nerazzurra. È il caso di Dilan Zarate, centrocampista classe 2007 che è stato ufficialmente convocato dalla Spagna.
La lista dei convocati:
Portieri: Manuel González Pallarés (Real Betis), Javier Navarro (Real Madrid), Pau Polo (Villarreal)*.
Difensori: Jesús Fortea (Real Madrid), Buba Sangaré (Elche), Mario Rivas (Real Madrid), Anxo Rodriguez (Celta Vigo), Jorge Salinas (Racing Santander), Andrés Cuenca (Sporting Gijon), Diego Aguado (Real Madrid).
Centrocampisti: Xavi Espart (Barcelona), Dilan Zarate (Inter), Thiago Pitarch (Real Madrid), Quim Junyent (Barcellona), Andrés Antañón (Celta Vigo).
Attaccanti: Daniel Yáñez (Real Madrid), José Ángel Gaitán 'Joselillo' (Villarreal), Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), José Antonio Morante (Real Betis), Sergio Esteban (Atletico Madrid), Hugo López (Villarreal).
* convocato come riserva
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