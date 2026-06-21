Ci sarà tanta Inter all'Europeo U19, che prenderà il via tra pochi giorni in Galles. Oltre al contingente dell'Italia (che prevederà Cocchi, Iddrissou, Mosconi e Marello) ci saranno anche degli stranieri che indossano la maglia nerazzurra. È il caso di Dilan Zarate, centrocampista classe 2007 che è stato ufficialmente convocato dalla Spagna.