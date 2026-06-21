Dzemaili esalta Akanji: “Non lo vedevo così bene da 5-6 anni. In passato…”

"Abbiamo dovuto soffrire per cinque o dieci minuti prima della pausa idratazione. È proprio in momenti come questi che servono dei leader. Akanji ha guidato la squadra in modo superbo durante questa fase. Ha dato l'esempio, si è impegnato nei duelli e li ha vinti praticamente tutti"
"Manzambi? Certo, ora viene celebrato. Prestazioni come questa ti rendono indimenticabile. Allo stesso tempo, la federazione, gli allenatori e i compagni di squadra devono tenerlo d'occhio. Anche se non ho l'impressione che sia il tipo da montarsi la testa"
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