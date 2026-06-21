FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Dzemaili esalta Akanji: “Non lo vedevo così bene da 5-6 anni. In passato…”

ultimora

Dzemaili esalta Akanji: “Non lo vedevo così bene da 5-6 anni. In passato…”

Dzemaili esalta Akanji: “Non lo vedevo così bene da 5-6 anni. In passato…” - immagine 1
"C'è un giocatore che devo assolutamente menzionare, perché in passato l'ho criticato: Manuel Akanji", dice Dzemaili
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Dopo il pareggio all'esordio contro il Qatar, la Svizzera ha regolato con un perentorio 4-1 la Bosnia nella seconda giornata del Mondiale. Tanti i giocatori protagonisti del successo e infatti Blerim Dzemaili, talent di RSI, non ha risparmiato complimenti ai giocatori, tra i quali anche Akanji:

Dzemaili esalta Akanji: “Non lo vedevo così bene da 5-6 anni. In passato…”- immagine 2
Getty Images

"C'è un giocatore che devo assolutamente menzionare, perché in passato l'ho criticato: Manuel Akanji. A parte Manzambi, per me è stato il migliore in campo. Ho visto un Akanji come non ne vedevo da cinque o sei anni. Ha giocato una partita sensazionale", ha detto Dzemaili a Blick.

LEGGI ANCHE

"Abbiamo dovuto soffrire per cinque o dieci minuti prima della pausa idratazione. È proprio in momenti come questi che servono dei leader. Akanji ha guidato la squadra in modo superbo durante questa fase. Ha dato l'esempio, si è impegnato nei duelli e li ha vinti praticamente tutti"

Dzemaili esalta Akanji: “Non lo vedevo così bene da 5-6 anni. In passato…”- immagine 3
Getty Images

"Manzambi? Certo, ora viene celebrato. Prestazioni come questa ti rendono indimenticabile. Allo stesso tempo, la federazione, gli allenatori e i compagni di squadra devono tenerlo d'occhio. Anche se non ho l'impressione che sia il tipo da montarsi la testa"

Leggi anche
Calamai: “Mancini CT? Clamoroso autogol: chi si è venduto per 30 denari non può…”
Real Madrid, smentito l’interesse per Olise: “Nessun contatto con il giocatore”

© RIPRODUZIONE RISERVATA