Francesco Acerbi avrebbe dovuto essere uno degli ospiti della scorsa puntata di Deejay Football Club su Radio Deejay.
Zazzaroni: “Acerbi recentemente mi ha mandato un messaggio dicendo che…”
Ivan Zazzaroni è intervenuto nella puntata odierna di Deejay Football Club e ha parlato anche di Acerbi
Ivan Zazzaroni, intervenuto nella puntata odierna, ha confermato che l'intervista con il difensore dell'Inter si farà ma prossimamente:
"L'altro giorno Acerbi ci ha mandato un messaggio spiegando quello che è successo. Non possiamo farlo oggi perché domani c'è il derby ma lo avremo prossimamente"
