Ivan Zazzaroni è intervenuto nella puntata odierna di Deejay Football Club e ha parlato anche di Acerbi
Matteo Pifferi Redattore 

Francesco Acerbi avrebbe dovuto essere uno degli ospiti della scorsa puntata di Deejay Football Club su Radio Deejay.

Ivan Zazzaroni, intervenuto nella puntata odierna, ha confermato che l'intervista con il difensore dell'Inter si farà ma prossimamente:

"L'altro giorno Acerbi ci ha mandato un messaggio spiegando quello che è successo. Non possiamo farlo oggi perché domani c'è il derby ma lo avremo prossimamente"

