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Adani: “Bel voto ad Allegri? Allora Gasperini e Fabregas devono sedersi di fianco a Papa Leone”
Durante La Nuova Ds, l'ex attaccante Ciccio Graziani e l'ex difensore Lele Adani discutono del rendimento del Milan e del lavoro di Allegri
Adani: "Milan squadra allenata bene per metà campionato bene e per metà male. I giocatori erano gli stessi. Si dà merito all'allenatore che ha lavorato bene nella prima parte, allora bisogna dire che non è stata allenata bene nel girone di ritorno. La cosa che dovranno chiarire, difficilmente chiaribile, sarà di andare avanti insieme. Non rimarranno Allegri, Tare, Ibrahimovic, Furlani... Qualcuno va".
Graziani: "Il Milan ha bisogno di rinforzarsi davanti e deve capire se Leao deve rimanere o deve andare via. Questo Leao al Milan non serve a nulla".
Adani: "Se ti piace Fullkrug, allora vuol dire che è stato allenato male. Non si può sempre non giustificare il lavoro da fare in campo. Non si può dire bravo per una cosa e poi quando fa male diciamo che sono cretini gli altri. Va riconosciuto l'obiettivo raggiunto, ma se diamo un voto alto ad Allegri, Fabregas e Gasperini dobbiamo metterli a destra e a sinistra di Papa Leone".
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