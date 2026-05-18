Durante La Nuova Ds, l'ex attaccante Ciccio Graziani e l'ex difensore Lele Adani discutono del rendimento del Milan e del lavoro di Allegri

Durante La Nuova Ds, l'ex attaccante Ciccio Graziani e l'ex difensore Lele Adani discutono del rendimento del Milan e del lavoro di Allegri

Adani: "Milan squadra allenata bene per metà campionato bene e per metà male. I giocatori erano gli stessi. Si dà merito all'allenatore che ha lavorato bene nella prima parte, allora bisogna dire che non è stata allenata bene nel girone di ritorno. La cosa che dovranno chiarire, difficilmente chiaribile, sarà di andare avanti insieme. Non rimarranno Allegri, Tare, Ibrahimovic, Furlani... Qualcuno va".