Il duo di giornalisti ha parlato su Radio Dee Jay dell'ultimo turno delle italiane in Europa

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 15:46)

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa in apertura della loro trasmissione su Radio Dee Jay hanno parlato dell'ultimo turno di Champions League: «Non ho alcna intenzione di fare il de profundis del calcio italiano. C'è ancora il ritorno», ha esordito il direttore del Corriere della Sera a proposito dei risultati di Juve, Atalanta e Inter in Coppa.

Caressa ha detto la sua: "Alla fine abbiamo fatto due finali di CL con l'Inter in tre anni, Fiorentina e Roma in finale, direi calma. Piuttosto ti faccio una domanda. Ma è normale che le italiane prendano in Europa 3.3 gol in partita a contropiede? Non è un controsenso?".

Zazzaroni: "Un contosenso storico. La Juve mi era piaciuta tantissimo nel primo tempo col Galatasaray".

Caressa: "Avevamo detto che la Juve aveva recuperato gioco ma è fuori dala Coppa Italia, perso col Cagliari, con la Lazio recupera nel finale, ha preso cinque gol".

Zazzaroni: «Nel mese di febbraio la Juve ha preso un sacco di gol. Stasera c'è una partita fondamentale: Juve- Como ha un peso specifico notevolissimo".

Caressa: "Il Como deve continuare sulla sua strada e anche se vuole andare più avanti deve fare il salto di qualità e cose che vadano al di là di quello che si è visto in Milan-Como. Sarà importante che la Juve si faccia scivolare di dosso la sconfitta in Turchia, tanto che Spalletti ha parlato alla vigilia della gara col Como di elastico. Ma non mi è sembrato convinto di questa cosa e non è convinto secondo me della qualità totale della sua squadra, secondo me".

(Fonte: Radio Dee Jay)