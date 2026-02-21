Il direttore del Corriere dello Sport insieme a Caressa su Radio Dee Jay hanno parlato anche di Lecce-Inter e delle polemiche post Juve-Inter

«Oggi si gioca anche Lecce-Inter, una partita molto importante per i nerazzurri e senza Lautaro. Sull'argentino non voglio fare previsioni, ma se è un problema di risentimento al polpaccio lo ritroviamo su per Inter-Roma perché deve recuperare bene, il polpaccio è roba delicata». Ivan Zazzaroni, su Radio Dee Jay ha parlato anche dell'Inter e di quanto successo in settimana tra gli strascichi di Inter-Juve e quelli di Milan-Como che si è giocata la sera in cui la squadra interista incassava la sonora sconfitta di Bodo.

«Fabregas e Chivu sono diventati i mostri della settimana, allucinante», ha aggiunto il direttore del Corriere dello Sport.

«Fabregas ha ammesso errore e ha chiesto scusa. Chivu ha aggiustato il tiro e difende il suo giocatore. Normale che sia così, poi la concomitanza con quello che ha detto venerdì e il post partita strideva e anche lui si cae sbagliato i toni. Nella vita sbagliamo tutti non serve andare addosso. Ma in generale voi vorreste essere insultati dopo un errore? Poi si poteva chiedere scusa prima, si potevano evitare certe scene tra primo e secondo tempo, si sbaglia», gli ha fatto eco Caressa.

