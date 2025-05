Parte Caressa: "Questo è uno scudetto diverso, vinci col fiato in gola con gol del giocatore nettamente più importante del campionato, McTominay è il giocatore della stagione. Il Napoli ha vinto campionati con Maradona che era argentino, gli ultimi due invece li ha vinti con un georgiano e uno scozzese, cosa c'è più strano di questo?". Zazzaroni aggiunge: "Conte ha vinto con una squadra obiettivamente inferiore, anche strutturalmente perché avevi solo il campionato e non potevi fare una rosa troppo lunga"

Caressa replica: "Non entro nel dettaglio ma è sempre un'impresa vincere lo scudetto, è un'impresa vincerlo al centro-sud, è un'impresa vincerlo due volte in tre anni, è un'impresa che Conte abbia vinto ancora al primo anno, fa sempre qualcosa di magico". Zazzaroni commenta: "Le ultime partite del Napoli sono state veramente brutte, le ultime sei sicuramente ma sempre con una voglia di non arrendersi, di arrivare fino in fondo"