VIDEO / Inter e Bologna senza Lautaro e Orsolini, chi gioca? Le probabili formazioni

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Pronostico di giornata per Caressa e Zazzaroni. Tra le partite del sabato Bologna-Inter, la prima delle sette gare che Chivu giocherà senza Lautaro e senza Pavard che si sono infortunati. Per entrambi i giornalisti il risultato finale sarà X. Un pari pronosticato quindi per la squadra nerazzurra che giocherà contro la formazione di Palladino.

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Venezia-Napoli: 2 per Zazzaroni, "doppia, x-2", per Caressa. Fiorentina-Como: "1" per Caressa. "Ho visto la squadra di Fabregas troppo leziosa in campionato, si specchia".

Milan-Atalanta secondo Zazzaroni potrebbe essere un 2, pronosticata quindi la vittoria della squadra di Sarri a San Siro. "X" per Caressa. Juventus-Lazio: "1" per Caressa e "1-x" per Zazzaroni.

(Fonte: Radio Dee Jay)