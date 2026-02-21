Anche oggi su Radio Dee Jay è arrivato il pronostico di Caressa e Zazzaroni rispetto alle gare del fine settimana. Per Lecce-Inter nessun dubbio dai due giornalisti: "Due", dice Caressa. "Due, due, due", dice Zazzaroni.

Quanto alle gare delle rivali: su Juventus-Como (che si affrontano oggi pomeriggio alle 15), "È tosta", ha detto il direttore del CdS. Caressa si è giocato la doppia: "Metto 1-x, andata così". Su Milan-Parma (che si gioca domenica alle 18): "Vince il Milan e segna pure Saelemaekers", dice Zazzaroni. "1", dice Caressa.