Anche oggi su Radio Dee Jay è arrivato il pronostico di Caressa e Zazzaroni rispetto alle gare del fine settimana. Per Lecce-Inter nessun dubbio dai due giornalisti: "Due", dice Caressa. "Due, due, due", dice Zazzaroni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Zazzaroni e Caressa concordano: l’Inter passa a Lecce. Il Milan e il Napoli…
ultimora
Zazzaroni e Caressa concordano: l’Inter passa a Lecce. Il Milan e il Napoli…
Come ogni sabato su Radio Dee Jay arriva il pronostico dei due giornalisti sulle gare del week-end
Quanto alle gare delle rivali: su Juventus-Como (che si affrontano oggi pomeriggio alle 15), "È tosta", ha detto il direttore del CdS. Caressa si è giocato la doppia: "Metto 1-x, andata così". Su Milan-Parma (che si gioca domenica alle 18): "Vince il Milan e segna pure Saelemaekers", dice Zazzaroni. "1", dice Caressa.
Potrebbe invece finire in parità secondo il telecronista la gara tra Atalanta e Napoli. Doppia per Zazzaroni: "x-2".
© RIPRODUZIONE RISERVATA