"La mia solidarietà a Dazn che alla fine avrà versato oltre 3 miliardi e mezzo per i diritti quinquennali della Serie A e da metà agosto trasmetterà le partite di un campionato senza più Giroud, né Osimhen, Lukaku e Luis Alberto - Dybala, Kvara, Rabiot e Lautaro no, vi prego, abbiate pietà - e non potrà contare sulle capacità e sul carisma (appeal) di Mourinho, Sarri, Allegri e forse anche Pioli. Se avessi fatto parte di una piattaforma tanto impegnata non solo economicamente, avrei preteso delle garanzie tecnico-spettacolari dalla Lega prima di firmare un contratto a rischio così elevato"