Zazzaroni: “Lite Del Piero-Bergomi? Ecco chi ha ragione. E tra Inter e Napoli…”

"Quanti giocatori del Napoli giocherebbero all'Inter? Potrei avere dubbi tra due centrocampisti", dice Zazzaroni

Matteo Pifferi Redattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 20:32)

Intervenuto al podcast Numer1, Ivan Zazzaroni ha voluto commentare la lite tra Del Piero e Bergomi sulla forza dell'Inter:

"Cosa mi fa dire che l'Inter è più forte? Due finali di Champions in 3 anni, l'Inter è oggettivamente più forte del Napoli, a livello di Nazionali, di stabilità, di qualità, di gioco, non nettamente rispetto al Napoli ma nettamente rispetto a Juve, Roma e alle altre.

Sono d'accordo con Del Piero che dice che chi vince è il più bravo. Anche gli interisti dicono che "l'abbiamo buttato via", l'Inter è stata competitiva fino alla fine ma è vero, è così. Non mi dire che l'anno scorso il Napoli fosse più forte dell'Inter, non lo era.

Acerbi secondo te è meno forte di Juan Jesus? Spinazzola a Roma era dato per finito, oggi è più forte di Dimarco secondo te? Quanti giocatori del Napoli giocherebbero all'Inter? Davanti nessuno, posso avere dubbi tra Lobotka e Calhanoglu".