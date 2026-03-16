"Inter-Atalanta? Voglio una risposta: mi dovete spiegare perché Dumfries, che è più veloce di Sulemana e che è davanti e l'avversario, che non ha alcuna speranza di arrivare sul pallone, dovrebbe aver simulato la caduta? Tecnicamente, ai grandi intenditori di calcio, faccio questa domanda: perché? Ho respirato aria di torti, e non sono interista. L'Inter è la squadra più forte insieme al Napoli. Ma quest'ultima ha avuto 18 infortunati, normale che vinca l'Inter. In generale, è indubbio che questo sia un campionato mediocre, è un dato di fatto. Frattesi? Quello è rigore, nel calcio di oggi e in quello di ieri. E non spiegatemi cos'è il calcio!".