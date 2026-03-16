Intervenuto nell'ultima puntata di Numer1 Podcast, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha fatto alcune considerazioni su quanto accaduto sabato pomeriggio nel finale di Inter-Atalanta:
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Zazzaroni: “Su Frattesi è rigore, e non spiegatemi il calcio! Voglio una risposta su Dumfries”
"Inter-Atalanta? Voglio una risposta: mi dovete spiegare perché Dumfries, che è più veloce di Sulemana e che è davanti e l'avversario, che non ha alcuna speranza di arrivare sul pallone, dovrebbe aver simulato la caduta? Tecnicamente, ai grandi intenditori di calcio, faccio questa domanda: perché? Ho respirato aria di torti, e non sono interista. L'Inter è la squadra più forte insieme al Napoli. Ma quest'ultima ha avuto 18 infortunati, normale che vinca l'Inter. In generale, è indubbio che questo sia un campionato mediocre, è un dato di fatto. Frattesi? Quello è rigore, nel calcio di oggi e in quello di ieri. E non spiegatemi cos'è il calcio!".
"Chivu? Condivido il ragionamento secondo cui è poco logico affidare grandi squadre ad allenatori con poco pedigree. Ma bisogna comunque dire che Chivu è stato bravo a gestire la situazione e il gruppo dopo la batosta in finale di Champions. Ha fatto un ottimo lavoro da esordiente ma in una squadra già più forte delle altre. Ha fatto bene, ma ha trovato un po' di strada facilitata e questo lo sa anche lui".
(Fonte: Numer1 Podcast)
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