Nella partita di Firenze contro la Fiorentina, l'Inter dovrà fare ancora i conti con gli strascichi del rovente finale della partita contro l'Atalanta. In seguito all'espulsione, infatti, Cristian Chivu non potrà sedere in panchina al Franchi e, con ogni probabilità, sarà Kolarov a sostituirlo. Ma perché non c'è la certezza? E quali sono gli scenari nel caso in cui nemmeno il serbo potrà guidare la squadra? Ecco cosa scrive la Gazzetta:
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Chivu squalificato ma pure Kolarov rischia! Inter, chi andrà in panchina a Firenze? Gli scenari
"Domenica prossima a Firenze, a causa della squalifica di Chivu, dovrebbe essere Kolarov ad accomodarsi sulla panchina nerazzurra. In questo caso, però, diventa obbligatorio il condizionale (...). Kolarov, vice designato da Chivu che prima di tornare nerazzurro in una veste diversa da quella del calciatore ha allenato l'Under 21 della Serbia, dopo l'episodio del rigore non fischiato a Frattesi ha rivolto alcune di quelle "espressioni ingiuriose" che spesso si leggono nei referti arbitrali, prima di arrivare persino ad un contatto fisico con il difensore dell'Atalanta Djimstiti".
"Non è quindi escluso che il Giudice Sportivo decida da squalificare pure il serbo, oltre che Chivu, anche se la sensazione è che al massimo ci si dovrebbe limitare ad una multa. In caso di squalifica, però, si aprirebbe un altro dubbio: in panchina chi ci va? Due le ipotesi. La prima porta ad Angelo Palombo, l'uomo delle palle inattive nerazzurre, in possesso della licenza Pro Uefa. La seconda a Mario Cecchi, altro specialista dei piazzati, pure lui abilitato. Ma l'Inter conta di avere Kolarov comodamente in panchina, in attesa di ritrovare Chivu".
(Fonte: gazzetta.it)
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