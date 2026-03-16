Nella partita di Firenze contro la Fiorentina, l'Inter dovrà fare ancora i conti con gli strascichi del rovente finale della partita contro l'Atalanta. In seguito all'espulsione, infatti, Cristian Chivu non potrà sedere in panchina al Franchi e, con ogni probabilità, sarà Kolarov a sostituirlo. Ma perché non c'è la certezza? E quali sono gli scenari nel caso in cui nemmeno il serbo potrà guidare la squadra? Ecco cosa scrive la Gazzetta: