"Due cose buone ha combinato l’educatissimo Steven, al quale va la mia simpatia per il fatto di essere stato catapultato a 24 anni dentro un business più grande di lui: la difesa di Inzaghi un anno fa, quando Marotta l’avrebbe volentieri cambiato, e la conferma dello stesso Marotta e di Ausilio fino al 2027, autorizzata in un momento in cui l’incertezza assoluta prevaleva sulle bugie: quei due, sì, i principali fautori della sopravvivenza e dei successi nerazzurri. * Per schema Ponzi si intende una sorta di modello economico volto a raccogliere ingenti quantità di denaro da coloro che vengono turlupinati. Sebbene negli anni si sia evoluto, la base rimane la stessa: ai primi che vengono coinvolti si permette di ottenere ritorni economici in breve tempo, ma a patto che portino sempre nuovi clienti disposti a pagare nuove quote. I guadagni derivano da un solo fattore: le quote versate dai nuovi investitori. A incamerare il denaro sono i primi e lo schema di vendita è destinato a esaurirsi, dal momento che non vi sono investimenti alla base che generino profitti"