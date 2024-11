«Ho scoperto poi che Kalulu è diventato Beckenbauer e che sia riuscito a risolvere tutti i problemi della difesa bianconera. I numeri? Sono quelli di 11 partite e non lo trovo sto fenomeno, attraverserà momenti meno buoni. Danilo in questo momento è sotto un treno, ma Kaluku non è Beckenbauer, non è che arriva lui e mette a posto tutto», ha detto sulla formazione bianconera il direttore del Corriere dello Sport.