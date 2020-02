Zazzaroni: “Lazio-Inter? Nessuno le dava vincenti. Conte ha fatto una bella lista della spesa”

Lazio e Inter si sfideranno questa sera all’Olimpico in una sfida che sa di scudetto. Del big match tra Inzaghi e Conte ne ha parlato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni:

“Nessuno di noi dava Lazio o Inter vincenti per lo scudetto. È la Juve che sta andando piano, la settimana scorsa 9 punti in meno rispetto lo scorso anno, anche oggi ha giochicchiato contro il pullman di Diego Lopez. La Juve ha di più ma non lo sta sfruttando al meglio, la Lazio ha un centrocampo fortissimo e Immobile, Acerbi miglior difensore del campionato. All’Inter hanno investito, aggiunto, Conte ha fatto una bella lista della spesa”.