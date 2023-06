Zazzaroni: “Lazio e Milan da mesi trattano per Milinkovic. Difficilmente si farà perché…”

"A questo punto, è giusto porsi qualche domanda: il senatore (Lotito, ndr) proverà ad alzare il livello o, fedele ai propri princìpi e alla tradizione, proseguirà sulla strada dell’economy run? Trascorreremo un’altra estate a raccontare di offerte mai prese in considerazione per Milinkovic oppure, essendo all’ultimo anno di contratto, lo saluteremo insieme alla sua alta quota di fantasia? (Preciso che la Lazio stava trattando da mesi la cessione di Sergej al Milan per una ventina di milioni, l’uscita di Maldini e Massara, ispiratori del colpo, ha però fatto saltare l’operazione, difficilmente recuperabile). Infine Luis Alberto: riuscirà a far pace con se stesso scegliendo di diventare il volto della Lazio? E le proposte indecenti giunte da Qatar e Arabia? Occhio ai pagamenti, quelli hanno tempistiche particolari.