Zazzaroni: “Mourinho? Tutto vero, i Friedkin volevano cacciarlo già dopo che…”

"Se gli togli Lukaku, con Dybala sempre problemi, Pellegrini uguale, Spinazzola uguale, Sanches sempre problemi, Smalling sempre problemi. Hanno preso solo parametro zero, bisogna fare delle analisi. Hai in panchina uno che ha vinto 26 titoli, come con Allegri: dagli i giocatori e vedrai. Quando esonereranno Mourinho, vedrete tutta la verità. Ho ricevuto oggi 100 telefonate da tifosi e sponsor, tutti preoccupati per Mourinho. Mourinho a me non sembra più lo stesso, ha una freddezza non normale per uno come lui. Però dopo Frosinone l'ho visto cambiato. Non ha fatto niente sul mercato, solo un paio di telefonate per convincere Lukaku"