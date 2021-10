Zazzaroni: “Paradossale il rosso a Luiz Felipe, gesto affettuoso. E Dumfries e Lautaro?”

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni torna su Lazio-Inter e in particolare sull'espulsione del laziale

"Paradossale il rosso a fine gara mostrato a Luis Felipe per un gesto affettuoso e sciocco ma chiaramente non offensivo nei confronti di Correa che fino a tre mesi prima era stato suo compagno di squadra e col quale usciva spesso. Irrati non ha peraltro estratto cartellini per punire Dumfries o Lautaro, coinvolti nella rissa".