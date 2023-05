Zazzaroni: “Perché a Pioli vengono date attenuanti e ad Allegri no? Gioca male perché…”

Perché a qualcuno vengono date delle attenuanti? Mi riferisco a Pioli e Allegri. Senza la penalizzazione sarebbe fuori dalla Champions, è uscito dalla semifinale con l'Inter. Si parla di mercato sbagliato per il Milan, per la Juve no. La Juve gioca male? Vi invito a giocare bene col centrocampo che gli hanno costruito. Spalletti? C'è una frase importante: la decisione viene da lontano. C'era delle situazioni e dei rapporti che non gli andavano bene.