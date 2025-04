"Sì è vero, la posizione della rimessa era irregolare ma da quando hanno messo questi birillotti, i giocatori ne approfittano e la battono dove c'è il birillotto più vicino che di solito è più vicino alla porta avversaria. Non lo giustifico, sicuramente è stata battuta in posizione irregolare. E' vero che l'errore grave è di Bisseck, Dimarco si gira per non colpire di mano ma se quel gol lì viene annullato, io scendo in piazza. Secondariamente, il prossimo anno o quando verrà introdotta la regola degli 8 secondi del portiere che porta al calcio d'angolo, ragazzi, l'angolo è una potenziale occasione da gol, spostare un pochino più avanti ha creato un problema. Immaginate un angolo creato da 9 secondi dal portiere, deve essere un casino ma non so chi se le inventa queste cose"