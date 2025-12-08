Ai microfoni di Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così della vittoria dell’Inter col Como e non solo: “Fabregas dice: “Vado a vedere Inter-Liverpool per vedere cosa mi manca”. Umile, serio, il ko per 4-0 non tocca il percorso. Molto più grave il ko della Juventus per 2-1 con il Napoli, ma molto. Col Como grandissima partita dei due attaccanti dell’Inter, quando loro giocano bene gioca bene tutta la squadra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Adani: “L’Inter uno spettacolo! Ero a San Siro, ho visto coi miei occhi Chivu che diceva…”
ultimora
Adani: “L’Inter uno spettacolo! Ero a San Siro, ho visto coi miei occhi Chivu che diceva…”
Ai microfoni di Viva el Futbol, l’ex difensore Lele Adani ha parlato così della vittoria dell’Inter col Como e non solo
Per l’Inter tutto eccellente, uno spettacolo, il calcio di Chivu è uno spettacolo e completo, nell’occupazione degli spazi. Io sulla punizione di Bastoni ero a San Siro e vedo Chivu che dice così: “Calha, a 4, lo arretra lui col gesto e gli dice di andare in mezzo alla difesa”. Girano orizzontalmente, li tirano fuori palleggiando e poi vanno avanti, facendo sbagliare la squadra che pressa meglio d’Italia che è il Como.
Una partita stupenda, da top 3 squadre al mondo, da Barcellona, da City, gara di una grandezza… L’Inter l’ha mostrata, talmente tanta che raramente vedi Fabregas che riconosce serenamente questa grandezza. Ha preso 4 gol e ha riconosciuto la bravura degli altri: serietà e cultura”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA