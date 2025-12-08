Per l’Inter tutto eccellente, uno spettacolo, il calcio di Chivu è uno spettacolo e completo, nell’occupazione degli spazi. Io sulla punizione di Bastoni ero a San Siro e vedo Chivu che dice così: “Calha, a 4, lo arretra lui col gesto e gli dice di andare in mezzo alla difesa”. Girano orizzontalmente, li tirano fuori palleggiando e poi vanno avanti, facendo sbagliare la squadra che pressa meglio d’Italia che è il Como.