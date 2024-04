"Giuntoli e Allegri si parlano, che non si parlino è una cazzata. Me l'ha detto Max, lo confermo. Uno guarda al futuro, l'altro non ne farà parte. Szczesny lo daranno via, prendono Di Gregorio. Szczesny è il miglior portiere che c'è in Italia ma guadagna troppo. Lopetegui è favoritissimo per il Milan, già incontrato, visto, rivisto. Motta più facile alla Juve ma non è fatta nulla. Non ha mai incontrato Giuntoli, forse l'agente Canovi lo ha incontrato. Per il Napoli è favoritissimo Gasperini, poi c'è Pioli. Il problema di Conte col Napoli è che dopo un anno e mezzo ti molla. Conte alla Juve mi sembra difficile, un dato di fatto però è che deve allenare. Vediamo dove andrà"