Fabio Alampi Redattore 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 20:38)

Walter Zenga, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato alcuni dei temi di Juventus-Inter: "Sui gol è facile pensare che il portiere possa avere delle responsabilità, ma se pensate che i tiri da fuori area, soprattutto l'ultimo, il pallone è "fermo", non gira, ed è difficile, vuol dire che ci mette un attimo ad arrivare in porta. Stabilire le responsabilità dei portieri su tiri così forti, così ben eseguiti, io parlerei più della bravura di chi calcia".

"La questione è un po' più complessa. Se pensiamo che in una finale di Champions League si prendono 5 gol, oggi se ne prendono 4, e con l'Udinese 2... A mio modo di vedere se un allenatore nuovo arriva, non può proseguire il percorso del predecessore. Ci sono delle differenze di attenzioni, di idee e di tanto altro. Ci vuole qualcosa di diverso, anche perchè il problema è sempre lo stesso: pensi che per quelli che ti hanno fatto arrivare a questi livelli hai un senso di riconoscenza.

È capitato che un allenatore si ritrovi a giocare sempre con gli stessi perchè ti hanno portato fino a lì. Se vuoi cambiare, devi presentarti con alcuni giocatori: se la Juve vince perchè mette Adzic a 10 minuti dalla fine, io non capisco perchè Pio Esposito sia tornato all'Inter".