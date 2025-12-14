FC Inter 1908
Presente negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha commentato la scelta di Chivu di lanciare dal 1' Pio Esposito nella gara Genoa-Inter
Presente negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha commentato la scelta di Cristian Chivu di lanciare dal 1' Pio Esposito nella gara Genoa-Inter.

L'ex portiere nerazzurro ha un'idea abbastanza chiara a riguardo. "In settimana ho visto giocare il Bayern con Karl che ha 17 anni e ha fatto il terzo gol di fila in Champions League. Se uno è bravo deve giocare, che aspetti? Fallo giocare e basta. Poi davanti ha Thuram e Lautaro e questa è un'altra considerazione, ma se uno è bravo anche se ha 18 o 19 anni deve giocare, punto".

