Presente negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha commentato la scelta di Cristian Chivu di lanciare dal 1' Pio Esposito nella gara Genoa-Inter.
L'ex portiere nerazzurro ha un'idea abbastanza chiara a riguardo. "In settimana ho visto giocare il Bayern con Karl che ha 17 anni e ha fatto il terzo gol di fila in Champions League. Se uno è bravo deve giocare, che aspetti? Fallo giocare e basta. Poi davanti ha Thuram e Lautaro e questa è un'altra considerazione, ma se uno è bravo anche se ha 18 o 19 anni deve giocare, punto".
