Presente negli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha parlato di Genoa-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio. "Dico una cosa molto forte, io adoro Mourinho per la comunicazione. Bielsa, Messina, mi sono rivisto il film il Maledetto United, dico questo perché secondo me è su quella strada".

"La comunicazione che fa è da leader vero, non parla mai al singolare. Non giudico le scelte di un allenatore perché non sono a vedere gli allenamenti, non conosco i modi e i tempi dei giocatori durante la settimana, solo lui può decidere. Se lui decide di giocare con Pio Esposito è perché ha valutato che questa è una partita dove Pio Esposito può dare più di Bonny. Difronte ha uno che a livello di comunicazione è bravo anche lui".