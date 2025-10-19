Al termine di Roma-Inter, dagli studi di Sky Sport, Walter Zenga ha commentato la vittoria dell'Inter sulla Roma. "Inter molto solida, partita benissimo, squadra che ha esattamente nel Dna suo la caratteristica di sapere quando è il momento di essere squadra, di soffrire, di giocare in un certo modo. Cito Pio Esposito che è entrato a 20 minuti dalla fine ha preso 10 falli, sembrerebbe una stupidata, ma non lo è. Quando entra un ragazzo di vent'anni e in 20 moinuti dti prende 10 falli, fa ammonire il difensore, fa salire la squadra, prende le botte, sta zitto, è veramente bravo. Frattesi e Sucic non hanno moto inciso".