Ancora una volta una grande prestazione di Bonny all'Olimpico contro la Roma. Il giovane attaccante francese è sempre più un fattore

Marco Macca Redattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 18:02)

Ancora una volta una grande prestazione di Bonny all'Olimpico contro la Roma. Il giovane attaccante francese è sempre più un fattore nell'attacco dell'Inter, visto che in sette partite ha già totalizzato tre gol e tre assist. Statistiche da grande giocatore, che non ha fatto rimpiangere Thuram e che si prenota per un ruolo da protagonista. Il sito ufficiale del club riporta alcune statistiche interessanti:

È bastato un colpo, preciso e letale, per scrivere una nuova pagina di storia. Il gol di Bonny al 6’ è infatti la rete più veloce dell’Inter contro la Roma in Serie A dal 2011, quando Wesley Sneijder sbloccò la sfida al Meazza dopo appena tre minuti.

Con tre gol e tre assist nelle prime sette presenze in nerazzurro in campionato, Bonny diventa il primo giocatore dell’Inter, dal ritorno della Serie A a 20 squadre (2004/05), a riuscire in questo doppio traguardo. Il classe 2003, protagonista assoluto, ha preso parte a sei gol complessivi in questo torneo, più di chiunque altro nella rosa di Chivu, e ha trovato la rete per la seconda partita consecutiva, dopo quella della scorsa giornata contro la Cremonese.

Con questo successo, l’Inter diventa la prima squadra nella storia della Serie A a vincere cinque trasferte di fila contro la Roma, con un punteggio complessivo di 11-2 nelle ultime cinque sfide all’Olimpico.

I nerazzurri hanno inoltre evitato la sconfitta per nove gare di fila in casa dei giallorossi (6 vittorie e 3 pareggi), un risultato mai raggiunto prima nella storia del club.

Il successo contro i capitolini è anche il numero 80 in Serie A dell’Inter contro la Roma (su 185 confronti totali, con 54 pareggi e 51 sconfitte): nessun’altra formazione è stata battuta così tante volte dai nerazzurri nel massimo campionato.

Il gol di Bonny vale molto più di tre punti. Con questa rete, infatti, l’Inter tocca quota 300 gol contro la Roma in Serie A, diventando la prima squadra nella storia del campionato a raggiungere tale traguardo contro una singola avversaria. Un dato che racconta di un legame speciale, fatto di grandi sfide e momenti indimenticabili.