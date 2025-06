Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, ha parlato così del futuro della panchina nerazzurra e di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport

Walter Zenga , ex portiere dell'Inter , ha parlato così del futuro della panchina nerazzurra e di Simone Inzaghi ai microfoni di Sky Sport: "Nel calcio si sottolineano sempre le sconfitte dimenticandosi dei successi come nel caso dell'Inter dicendo che sono stati regalati due scudetti.

Bisogna però vedere da dove è partito Inzaghi, il percorso che ha fatto e cosa ha portato. Una crescita esponenziale di una società che ha fatto mercato con grandi difficoltà: ora, se è vero che è a fine ciclo e ha un'offerta vantaggiosa, io non so cos'avrà in testa. Sarà una decisione che prenderà familiarmente".