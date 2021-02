Zenga, la moglie Raluca: “Il suo nome un trampolino. Non è un pessimo padre, un muro di fronte a sé”

Continua a tenere banco la discussione tra l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga e il figlio Andrea, concorrente del Gf Vip. A parlare del rapporto tra i due è intervenuto al settimanale Nuovo la moglie dell’ex giocatore nerazzurro, Raluca Rebedea:

“Il suo nome mi sembra diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà. Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Coi nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”.

Raluca ha poi aggiungo che il marito ha cercato di stare vicino ai figli Andrea e Nicolò: “Ma trovava di fronte a sé un muro di silenzio”. Mentre Nicolò li ha raggiunti in Serbia ed era presente al loro matrimonio, Andrea non ne ha mai voluto sapere nulla: “Lui non è mai venuto. Ma l’invito è sempre stato aperto e lo è tuttora”.