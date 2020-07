Giulini: “Zenga? Ottimo lavoro, ma ora ci prendiamo qualche giorno e decidiamo con lui”

Si era capito che il suo futuro è ancora in bilico dalle parole pronunciate alla fine della gara con la Juventus: «Non dipende da me, per alcuni titoli sono già out. Vorrei avere un’esperienza più continuativa su una panchina come è successo ad esempio a De Zerbi con il Sassuolo». Walter Zenga ha preso in corsa il Cagliari e non è mai riuscito ad allenarlo come avrebbe voluto. Tommaso Giulini, il presidente del club rossoblù, lo ringrazia ma non lo conferma in maniera certa in panchina anche per la prossima stagione. Questo è quanto ha detto a proposito del lavoro dell’ex portiere dell’Inter: «Siamo molto contenti del lavoro fatto da Zenga, non era così scontato dopo questa lunghissima pausa. Abbiamo fatto subito i punti necessari per salvarci e oltretutto ci ha portato a battere la Juve che è sempre una soddisfazione. Siamo contenti del lavoro del mister e nel giro di qualche giorno prenderemo una decisione insieme a lui. Liverani è l’alternativa? Non vi nego che nelle ultime settimane abbiamo valutato anche altri possibilità e nel giro di pochi giorni prenderemo una decisione».

(Fonte: agenzia)