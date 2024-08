Intervistato da Prima Tivvù, Walter Zenga ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex portiere la squadra di Simone Inzaghi parte davanti a tutte.

"Non guardo mai le partite del pre-campionato perché il calcio estivo dipende sempre dalla preparazione e dai carichi di lavoro. Normalmente guardo le prime tre giornate per avere un'idea. Napoli? Non mi sembra abbia agito tanto sul mercato, arriva da una stagione complicata".