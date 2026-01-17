Ospite nel corso dell'ultima puntata dell'Originale, in onda su Sky Sport, Walter Zenga ha parlato della lotta scudetto tutta in salsa milanese. "Inter favorita? Parto dalla considerazione che ha fatto Allegri che ha detto che negli ultimi 4 anni l'Inter solo una volta non è arrivata seconda e questa è la prima considerazione da fare. La seconda considerazione da fare è che questo gruppo ha fato 2 finali di Champions e ha vinto trofei".

"È una squadra che è abituata a giocare ad alti livelli. Chivu è un allenatore che ha dato dimostrazione di essere un grande comunicatore ed è stato bravissimo a gestire e a rigenerare quelli che hanno subito una batosta a Monaco. Sommer-Maignan? C'è una differenza. Sommer in una partita non ha mai fatto sette parate perché non gli sono mai stati fatti sette tiri in porta. Giocare in una squadra dove ti arriva un tiro in porta a partita, diventa più complicato. Io da portiere più sono impegnato e più mi esalto".