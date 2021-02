I figli di Zenga a Verissimo: “Papà ha capito che sentivamo la sua mancanza”

Andrea e Nicolò sono stati ospiti del programma di Canale 5 e hanno parlato del loro rapporto con l'ex portiere nerazzurro

Ospite negli studi del programma pomeridiano di Canale 5 anche RobertaTermali, ex moglie di Walter Zenga, e mamma del concorrente del Grande Fratello. Con loro anche il primogenito che l'ex portiere nerazzurro ha avuto dall'ex show-girl, Nicolò. Lei ha dichiarato: «Lui ci ha creato un giro d'amore attorno, di persone che non conoscevamo e ci hanno voluto bene. È stata un'esperienza che ci ha investito come uno Tsunami. Il rapporto dei miei figli con il loro papà? Non è mai troppo tardi per ricominciare, è un'opportunità per ritrovarsi e non perdersi mai più con il papà Glielo auguro perché è quello di cui hanno bisogno. Io a Walter ho mandato un messaggio dopo tanti anni. Ci sono delle vecchie ruggini e non ricordo neanche i motivi. Quando ho visto i miei figli stare male, vederli lì mi ha spinto a mandare un messaggio di pace, era mettiamoci una pietra sopra perché i miei figli hanno bisogno del padre. E forse lui questa cosa l'ha fraintesa, non mi ha risposto e non è andata a buon fine questa cosa. Ma conta che si siano sentiti loro e si vedranno, che saranno amici magari e padre e figli».