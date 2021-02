Andrea Zenga: “Voglio passare del tempo con mio papà e conoscerlo”

Il figlio dell'ex portiere dell'Inter ha parlato della sua esperienza al GF Vip e si è soffermato sul rapporto con il padre

Andrea Zenga , il figlio dell'ex portiere dell'Inter Walter Zenga , è stato eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip e ha parlato della sua esperienza in un'intervista in diretta sui social del settimanale CHI. «Mi hanno inondato di messaggi bellissimi, è una cosa incredibile tutto questo affetto ricevuto».

«Ovviamente Dubai è meglio di Osimo, con tutto il rispetto per Osimo che è una cittadina bellissima. Credo che sia un percorso da iniziare quello con mio padre, vorrei conoscerlo bene. Il primo viaggio a Dubai lo vorrei fare da solo, voglio passare del tempo con lui per conoscerlo».

-Sia a Temptation che al GF hai accennato alla tua storia familiare dicendo che non speravi tuo padre arrivasse. Ma ci speravi in fondo che lui avesse intenzione di venirti incontro?

Sono onesto, ero convinto non fosse un confronto da fare in quella circostanza, nonostante partecipando in un programma così sai che può accadere e ti assumi le tue responsabilità. Poi vedendo di settimana in settimana che comunque se ne parlava, vedendo che c'erano anche delle reazioni da mio fratello Jacopo e dal web, mi sono reso conto che fosse giusto che lui dicesse la sua, si difendesse, che ci fosse un chiarimento lì. Visto come si è evoluta la situazione l'ho trovato corretto. Poi le cose più profonde ce le diremo di persona, senza telecamere. All'inizio non pensavo che la situazione arrivasse a quel punto e quel punto era anche giusto e lo volevo anche io, sinceramente.